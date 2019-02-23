Падение Крымского моста ударит по двум украинским городам — эксперт

23 февраля 2019, 09:45

Украина находится в крайне слабой стратегической позиции, отметил аналитик.

Эксперт предупредил, что падение Керченского моста ударит по двум украинским портовым городам
Падение Керченского моста ударит по двум украинским портовым городам, предупредил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Если построенный Россией мост в захваченный Крым через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) развалится, то больше всего от этого пострадают украинские портовые города Мариуполь и Бердянск.

Рухнув, Крымский мост перегородит фарватер, и наша страна не сможет перевозить продукцию по морю, в частности, металлопрокат из того же Мариуполя, рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

По его словам, надежда украинцев на то, что рухнет Керченский мост — и произойдет какое-то чудо, не имеет смысла.

"...если этот мост развалится, то больше всего от этого пострадают наши Мариуполь и Бердянск. Потому что, рухнув, мост перегородит фарватер, а если будет перегорожен фарватер, то мы не сможем перевозить нашу продукцию…", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертРоманенко полагает, что для Украины было бы не страшным падение Крымского моста в случае постройки страной прямой железной дороги вдоль Азовского моря к черноморским портам. 

"Но у нас даже стратегии такой сейчас нет, государство ее не выработало. Наш институт заканчивает доклад по Донбассу, и как раз эти решения мы будем предлагать. Но это не государство делает, а мы — сидим, смотрим на карту и думаем, как решить такого рода проблемы. Государство же находится в крайне слабой стратегической позиции", — утверждает аналитик.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Керченский мост Юрий Романенко Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:19
Синоптики предупредили о потеплении в Киеве
10:17
Финал нацотбора на Евровидение-2019: где и когда смотреть Видео
10:13
У Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе
09:51
Украина перестала быть главным миграционным донором РФ
09:45
Падение Крымского моста ударит по двум украинским городам — эксперт Видео
09:34
Девушка дня Instagram: аппетитная модель из Калифорнии Сидни Малер Фото
09:29
Порошенко пожаловался на Путина из-за отказа разговаривать по телефону
09:15
Названы главные признаки выгорания на работе
09:12
Почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание мнение
08:41
"Скурвленный сосед и манкурты": названа причина нестабильности в украинском обществе Видео
08:15
Резня в больнице: на Одесчине мужчина "порешил" соседа по палате из-за музыки Видео
08:11
Сегодняшняя Украина - результат не происков злодеев с "неправильными" ленточками мнение
07:50
Политолог объяснил, почему на Донбассе много населенных пунктов придется "закрыть на ключ" Видео
07:25
В украинских Карпатах произошла трагедия
07:11
Почему сотрудничество Германии с Россией не является предательством Украины мнение
06:45
"Политический труп": астролог рассказал о перспективах Ющенко в украинской политике
06:15
От истерики до страшной мести: названы ужасные ревнивцы среди знаков Зодиака Видео
06:00
"Крах ЕС": эксперт объяснил, почему Украина опоздала на "праздник жизни"
05:44
"Это плохо для Украины": эксперт объяснил, зачем Путин заглатывает Беларусь Видео
05:20
"Настоящие угрозы": эксперт объяснил, без чего России грозит крах
05:06
Ученые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на Земле Видео
04:43
Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях
03:00
"Глупые иллюзии": журналист оценил вероятность переговоров по Донбассу в рамках Будапештского меморандума Видео
02:49
Звезда "Папиных дочек" покорила сеть фигурой в купальнике
01:29
"Скучно не будет": журналист спрогнозировал итоги победы Зеленского на выборах Видео
00:57
В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом
00:38
"Кошмар, что происходит": Прилепин пожаловался на большие потери в рядах боевиков Видео
00:15
"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ Видео
22 февраля, пятница
23:48
Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров
23:23
Аваков назвал команду Порошенко лидером нарушений в избирательной кампании Видео
22:57
Польша заподозрила Еврокомиссию в лоббировании интересов Кремля из-за строительства канала
22:33
В России решили запретить пауков в домах для их же защиты Видео
22:25
Киев требует от Венгрии не называть украинские законы полуфашистскими
22:15
"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ Видео
21:41
Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции
21:28
По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА
21:13
В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она
20:44
В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме
20:37
"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе Фото Видео
20:02
В квартиру спящей подруги Гандзюк ночью проникли неизвестные Видео
19:53
"Это Россия против Украины": The Guardian дало оценку будущему матчу Динамо-Челси Видео
19:27
Кличко оговорился в телеэфире, повысив смертность в больницах Видео
19:11
Секретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру Видео
19:02
"Политическая катастрофа": Расторгуев обвинил Украину в искажении истории
18:36
Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" специальным законом Видео
18:25
"Их устраивает аннексия Крыма": в Украине требуют исключить из нацотбора дуэт Anna Maria
18:14
Внесенный на рассмотрение Рады законопроект о выборах легализует слежку за кандидатами – эксперт
18:06
Из-за киевских патрульных парень замерз насмерть Видео
17:44
У Януковича подали апелляцию Видео
17:26
Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться