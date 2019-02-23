Падение Крымского моста ударит по двум украинским городам — эксперт

Падение Керченского моста ударит по двум украинским портовым городам, предупредил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Если построенный Россией мост в захваченный Крым через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) развалится, то больше всего от этого пострадают украинские портовые города Мариуполь и Бердянск.

Рухнув, Крымский мост перегородит фарватер, и наша страна не сможет перевозить продукцию по морю, в частности, металлопрокат из того же Мариуполя, рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на чате в Главреде.

По его словам, надежда украинцев на то, что рухнет Керченский мост — и произойдет какое-то чудо, не имеет смысла.

"...если этот мост развалится, то больше всего от этого пострадают наши Мариуполь и Бердянск. Потому что, рухнув, мост перегородит фарватер, а если будет перегорожен фарватер, то мы не сможем перевозить нашу продукцию…", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертРоманенко полагает, что для Украины было бы не страшным падение Крымского моста в случае постройки страной прямой железной дороги вдоль Азовского моря к черноморским портам.

"Но у нас даже стратегии такой сейчас нет, государство ее не выработало. Наш институт заканчивает доклад по Донбассу, и как раз эти решения мы будем предлагать. Но это не государство делает, а мы — сидим, смотрим на карту и думаем, как решить такого рода проблемы. Государство же находится в крайне слабой стратегической позиции", — утверждает аналитик.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.