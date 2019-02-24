Серьезный бизнес: Во Львове осудили полицейского, "подрабатывающего" сутенером

24 февраля 2019, 13:13

Предприимчивый сержант развернул на Львовщине целую сеть по оказанию нелегальных секс-услуг.

Полицейский и путана
Полицейский и путана / "Саратов. Главный"

Жовковский райсуд Львовщины вынес приговор старшему сержанту батальона полиции Руслану Р., который параллельно службе, организовал бизнес по оказанию девушками нелегальных секс-услуг.

По данным прокуратуры области, в занятие проституцией полицейский привлек нескольких девушек. За секс с ними в отелях и ресторанах подо Львовом клиенты платили по 100 долларов США (чуть больше 2,7 тысячи гривен). 

Жовковский райсуд приговорил Руслана Р. к пяти годам лишения свободы. Однако судьи, основываясь на достигнутом соглашении между прокурором и подсудимым о признании вины, освободили его от отбывания наказания сроком на три года.

Из-за своего нелегального бизнеса Руслан Р. постоянно не выходил на службу в полицию. Чтобы избежать наказания он регулярно платил начальству взятки. Их задержали в момент, когда сержант передавал начальнику 6.5 тысяч гривен. Однако это уголовное дело еще расследуется.

Напомним, ранее девушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителей.

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