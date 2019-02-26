Скандал на Закарпатье: полиция расследует, как школьников накормили сладостями с наркотиками

Полиция расследует, как школьников накормили сладостями с наркотиками / УНИАН

В Закарпатской области правоохранители расследуют информацию о том, что среди учащихся учебных заведений распространялись сладости с психотропными веществами.

При этом в областной полиции призвали родителей учащихся сохранять спокойствие и не распространять сведения, которые пока не имеют никакого подтверждения.

Полицейские подчеркнули, что на днях в соцсетях обнаружили информация о возможном распространении неизвестными лицами психотропных веществ. По словам некоторых ужгородцев, школьникам учебных заведений областного центра неизвестные предлагают сладости и напитки, которые могут содержать наркотические вещества.

Полицейские добавили, что к правоохранителям никаких заявлений о подобных фактах не поступало, а информацию, которую распространили в соцсетях, пока подтвердить не удалось.

Напомним, ранее в Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг горе-педагога.