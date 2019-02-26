В Меджлисе раскрыли, почему в Крыму разбились российские мифы

В Крыму разбились российские мифы, полагают в Меджлисе / Reuters

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что в захваченном РФ Крыму российские мифы разбились из-за отсутствия на полуострове "русского мира" и наличия сопротивления населения.

Боевики как приехали в Крым, так же соберутся и уедут оттуда, рассказал замглавы Меджлиса Обозревателю.

По словам собеседника, европейцы уже убедились, что полуостров стал зоной, которая несет угрозу Европе и Черноморскому региону.

"…Пять лет назад на призыв Меджлиса (сопротивляться оккупантам — Ред.) откликнулись более 20 тысяч граждан… Тогда в Севастополе уже находились вооруженные ЧВК (частная военная компания — Ред.) "Вагнер", "тверское казачество"…", — сообщил Чийгоз.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.