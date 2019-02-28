В Госстате сообщили, когда может пройти перепись населения

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Всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году. Об этом говорится в отчете Госстата по итогам работы за 2018 год.

Подготовительным этапом к этому событию будет пробная перепись в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.

"В ходе пробной переписи планируется провести апробацию программы и переписного инструментария, определить методы и основных организационные мероприятия, апробировать применение инновационных технологий, определить оптимальные дат и длительности проведения переписи, определить концепции технологии обработки данных, определить механизмі взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления", - идет речь в отчете Госстата.

Ранее эксперт заявил, что с 2001 года ни одно правительство не решается провести перепись населения. Численность населения Украины, по его мнению, стало государственной тайной.