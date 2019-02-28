От -11⁰ до +12⁰: синоптик предупредила украинцев о неприятных погодных сюрпризах

28 февраля 2019, 20:19

Потепление начнется в воскресенье днем, но не на всей территории страны.

Снег, ветер, штормовое предупреждение
Какой будет погода в Украине в марте / khersonline.net

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет очень холодной: местами термометры ночью опустятся до -11 градусов. И вообще, погода в Украине в марте 2019 приготовила ряд неприятных сюрпризов.

"2-3 марта температурный маятник снова качнется в сторону понижения… Ночная температура воздуха в ближайшие выходные в Украине опустится до -3-9 градусов, в восточных областях местами ожидается -9-11 градусов. Днем также похолодает, в субботу предполагается около 0 градусов, на юге и западе до +3-5 градусов, в восточной части будет холодно, днем от 0 до -4 градусов", – сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на сайте Opinionua.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца - магнитные бури и колебанияПотепление начнется в воскресенье днем, за исключением востока страны. А вот существенного потепления стоит ждать не раньше следующей недели.

Погода в Украине 4 марта будет уже более теплой по всей территории страны, местами ожидается до +16 градусов.

"С 4 марта температура воздуха начнет расти во всех областях и к середине недели будет достигать в отдельных регионах +11-16 градусов. В большинстве областей в первую половину недели в течение дня ожидается +7-12 градусов", – рассказала синоптик.

При этом вместе с потеплением придут дожди: сначала, в понедельник, на запад, а 5-6 марта охватят практически все регионы. Также вероятно усиление ветра.

"Усиление ветра до штормовых значений снижает чувство температуры воздуха на два-пять градусов. Не поддавайтесь заблуждению первого весеннего солнца, внимательно подбирайте гардероб, чтобы не простудиться", – посоветовала Диденко.

Погода в Киеве 2-3 марта будет холодной: ожидаются ночные морозы до -4-7 градусов. Потепление заглянет в столицу лишь в воскресенье днем: воздух прогреется до +7 градусов.

"Со следующей недели потепление усилится", – пообещала синоптик.

Напомним, в Украине 1 марта погоду будет определять циклон с северо-востока, который принесет ветер с мокрым снегом.

Ранее синоптик предупредил о мартовских морозах и снегопадах. В марте ожидаются температурные перепады, прогнозируют синоптики.

Как сообщалось, синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

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погода прогноз погоды Наталья Диденко
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