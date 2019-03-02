У Онуфрия рассказали, как власти помогают захватывать храмы УПЦ МП

В Ровенской, Кировоградской и Киевской областях представители местной власти проводят открытую агитацию за переход религиозных общин в Православную церковь Украины.

Как заявили в УПЦ МП, местные чиновники инициируют собрания территориальных общин, на которых поднимают вопрос "перевода" приходов Московского патриархата в ПЦУ, а также помогают "самовольно захватывать" храмы, говорится в сообщении УПЦ МП.

Там сообщили, что 1 марта председатель Здолбуновской райгосадминистрации Сергей Кондрачук с помощью лома выломал двери Михайловского храма села Буща в Ровенской области, а в селе Новая Мощаница пытался "захватить" храм УПЦ МП в честь Рождества Богородицы, требуя у настоятеля ключи.

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Кроме того, 1 марта в селе Курозваны Ровенской области чиновники Гощанской РГА без разрешительных документов под видом инвентаризации помогли сторонникам ПЦУ "захватить" храм, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день в селе Чечелиевка Кировоградской области при поддержке местной власти были проведены сборы людей, на которых первоочередным вопросом был переход в ПЦУ общины УПЦ. Однако ни одного представителя религиозной общины села на этом собрании не было.

В УПЦ МП добавили, что в селе Порадовка Киевской области 2 марта около 25 активистов штурмовали местный Свято-Владимирский храм Украинской православной Церкви Московского патриархата, пытаясь туда проникнуть.

Напомним, на Буковине священники устроили мордобой из-за перехода церкви в ПЦУ.

Ранее стало известно о том, что на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь у храма.