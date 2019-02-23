"Всех буду расстреливать": на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь у храма

В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые ночью охраняли храм.

Как сообщил свидетель инцидента Тарас Высоцкий, Гелета выстрелили 4 раза. При этом священнослужитель выкрикивал угрозы: "Я стреляю", "Даю час и всех буду расстреливать".

Кроме того, как рассказал Высоцкий в Facebook, в пятницу около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП, что 22 февраля "в присутствии представителей Киевского патриархата группа рейдеров срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма и захватила его".

Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что при стычках возле у храма пострадали его жена и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

Ранее в УПЦ МП пожаловались на захват храма на Тернопольщине. Прихожане Московского патриархата вынуждены были присутствовать на литургии под открытым небом.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.