"Пицца из зада": Пользователи Сети разозлились из-за сгоревшей еды в крымской школьной столовой

Пресловутая пицца / Twitter / RoksolanaToday&Крым

Интернет-пользователей возмутил снимок практически сожженных школьных пицц, которые продавались в одной из школ аннексированного Россией полуострова Крыма.

Фото было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

"Севастополь. Это продают детям по 35 рублей за штуку в школьной столовой! Школа № 34. Это пицца", — так был подписан снимок.

На нем видно, что пиццы прогорели до черной корочки и потому выглядят крайне неаппетитно.

Пользователи Сети немедленно разразились чередой негативных и издевательских комментариев.

"Мечтали о камнях с неба, а получили уголек", "Обама-пицца. Норм. Сейчас в пиццериях РФ модны блюда из черного теста", "Фигли, чтобы знали, где живут, чтобы жизнь медом не казалась и к роскоши не привыкали". "ПИЦЦА ИЗ АДА!!! Ой, простите - пицца из зада, конечно", "Подгоревшее сырым не бывает", − написали они.

Напомним, ранее в Сети возмутились милитаристскому детскому шабашу в Крыму. Позднее в интернете показали фото нечистот, стекающих с пляжа в море.