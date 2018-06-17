"У нас несезонье". В Сети появились снимки запущенных пляжей Крыма: фото

Живописные пляжи Евпатории в аннексированном Крыму переживают времена "несезонья" и выглядят бесхозяйственно.

"Евпатория. В принципе, это делают в межсезонье. Но у нас уже нет межсезонья. Есть несезонье", - подписала в Twitter фотографии опустевших пляжей города пользователь RoksolanaToday&Крым.

Автор опубликовала снимки, датированные 27 мая и 10 июня 2018 года. На них показаны строительные работы, которые у морского побережья проводятся, как правило, в межсезонье. Однако за две недели строительный мусор с пляжа так и не убрали. Туристов около моря не видно, лишь одинокие рыбаки ловят рыбу, пробираясь сквозь горы мусора, камни и законсервированные конструкции.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, в котором блогер рассказывает о якобы наплыве туристов в Алуште, однако кадры демонстрируют обратное.