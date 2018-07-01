"У речечек канализации". В Сети показали фото нечистот, стекающих с пляжа в море в Крыму

В Сети были опубликованы фото, сделанные на курорте Коктебель, который до 2014-го, до аннексии полуострова Крым Россией, пользовался громадной популярностью в туристической среде.

Соответствующие снимки были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter пользователем RoksolanaToday&Крым.

На снимках четко пустые пляжи Коктебеля и канализационная труба, по которой нечистоты невозбранно стекают прямо на пляж, а оттуда – уже непосредственно в море.

"Коктебель. Так, корчимся помаленьку. У речечек канализации", − гласит подпись к снимкам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео "о настоящей ситуации с курортным сезоном Крыму".

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