"У речечек канализации". В Сети показали фото нечистот, стекающих с пляжа в море в Крыму

"В Коктебеле, Коктебеле, у лазурной колыбели" - строчка из старой бардовской песни очень уж противоречит нынешней крымской действительности.
В Сети были опубликованы фото, сделанные на курорте Коктебель, который до 2014-го, до аннексии полуострова Крым Россией, пользовался громадной популярностью в туристической среде.
Соответствующие снимки были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter пользователем RoksolanaToday&Крым.
На снимках четко пустые пляжи Коктебеля и канализационная труба, по которой нечистоты невозбранно стекают прямо на пляж, а оттуда – уже непосредственно в море.
"Коктебель. Так, корчимся помаленьку. У речечек канализации", − гласит подпись к снимкам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео "о настоящей ситуации с курортным сезоном Крыму".
l