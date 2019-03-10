Писательница сказала, на какие праздники в Украине стоит сделать выходные

В Украине стоит сделать выходной на Ивана Купала, полагает писательница / Главред

Украинская писательница Лада Лузина (настоящее имя — Владислава Кучерова) считает, что в Украине нужно сделать выходной на праздник Ивана Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля.

Также в украинский календарь праздников нужно добавить женский украинский праздник Брыксы (отмечается 12 июля), рассказала литератор во время чата на Главреде.

По ее словам, также праздничной стоит сделать Масленую (Колодий) неделю.

"…В первую очередь, я бы сделала выходной и праздничный день на Ивана Купала", — поделилась собеседница.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене выходного в Международный женский день — 8 марта. Директор УИНП Владимир Вятрович говорил, что в нашей стране изменится концепция 8 марта.