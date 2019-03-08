В гробу не тот человек: на похоронах бойца ВСУ во Львове произошел казус

ВСУ / Сегодня

Во Львове во время отпевания погибшего на Донбассе военнослужащего ВСУ Богдана Слободы выяснилось, что в гробу находится тело другого человека.

Как сообщается на странице сообщества Варта1 в Facebook, инцидент произошел 8 марта в гарнизонном храма Св. Петра.

В ходе церемонии родные и близкие Слободы заявили, что в гробы находится тело неизвестного им человека.

Несмотря на это священник решил продолжить отпевание. Матери погибшего стало плохо и ей вызвали скорую.

Отмечается также, что на погребальном кресте умершего указано "Богдан Слобода", но не его отчество.