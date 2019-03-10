Стахановское движение: "ЛНРовский" боевик из Кадиевки сдался в плен украинским бойцам

Иллюстративное фото / Новое время

Бойцы ВСУ в зоне ООС взяли в плен боевика группировки "ЛНР" из Кадиевки (до декоммунизации - Стаханов).

Инцидент произошел на Северодонецком направлении, говорится в сообщении представители пресс-службы штаба Операции объединенных сил.

Боевик шел вдоль лесополосы в направлении позиции ВСУ. Украинские бойцы позволили ему спуститься в траншею и пленили.

У мужчины изъяли "военный билет "ЛНР"", выданный в Алчевске, автомат модели АК-74, российские рубли, отпускной билет, справку о лечении в медроте и другие бумаги подобного рода.Пленный оказался гражданином Украины 1976 года рождения, уроженцем города Николаев. Его паспорт с действительной пропиской выдан в 1992 году в городе Стаханов.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады переименовали города Донбасса и Крыма, в частности Краснодон стал Сорокино, а Стаханов — Кадиевкой.