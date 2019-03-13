В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз до конца недели

13 марта 2019, 07:29

Осадки ожидаются лишь на востоке страны.

снег, весна
Какой будет погода в Украине / heaclub.ru

Погода в Украине 13 марта будет холодной, но преимущественно без осадков. Снегом притрусит разве что Донецкую и Луганскую области.

Как уточнили в Украгидрометцентре, температура днем после ночных "минусов" прогреется до +4-9 градусов. Дневные морозы ждут лишь высокогорье Карпат: там на протяжении суток будет -5-10 градусов.

Погода в Киеве 13 марта будет без осадков, ветер утихнет до 5-10 м/с. Днем термометры покажут около +5 градусов.

Погода в Украине 13 марта: карта

Погода в Украине 14 марта обещает мокрый снег и дождь западным и Житомирской областям. А уже 15 марта осадки доберутся и в Киевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а также на восток страны.

Температура в ночь со среды на четверг будет от +2 градусов до -3 градусов. Днем 14 марта ожидается +5-10 градусов.

Погода в Украине 14 марта: карта

Погода в Киеве 14 марта будет без осадков. Дождь с мокрым снегом пойдет только 15 марта, и то местами. Температура ночью +2 градусов до -3 градусов, днем +5-10 градусов.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 13 марта в Украине погода будет холодной, но в большинстве областей без осадков, а 16, 17 и 18 числа в Киеве потеплеет до +18 градусов

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной. 

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

В свою очередь астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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