Синоптик предупредила о погодных "угрозах" Киеву

В Киеве может усилиться ветер, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве во вторник, 12 марта, во второй половине дня возможен дождь с переходом в мокрый снег.

В четверг, 14 марта, в столице ожидается усиление ветра, написала эксперт в Facebook.

"Киевляне! Дообеденное Солнышко прячется (12 марта — Ред.) за облака, потому что влажный массив с осадками приближается к нам с запада…", — предупредила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, в четверг в Киеве ветер будет южный, 5-10 м/с, осадки не прогнозируются. Ночная температура в городе может составить -1…+1, а дневная — +7…+9 градусов. Днем ожидается переменная облачность.

В Киеве может усилиться ветер, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 13 марта в Украине погода будет холодной, но в большинстве областей без осадков, а 16, 17 и 18 числа в Киеве потеплеет до +18 градусов.