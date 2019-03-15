Разбой под Киевом: автоматчики унесли из ювелирки украшений на миллионы гривен

В Борисполе автоматчики напали на ювелирку / zonawar.ru

В городе Борисполь (находится под Киевом) группа злоумышленников с автоматами напала на ювелирный магазин и похитила драгоценности на сумму около 5 млн гривен.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Rover, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В полиции добавили, что правоохранители ввели в действие операцию Сирена, но не нашли нападавших.

"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен", — отметили в ведомстве.

По факту нападения на ювелирку начато производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

В Борисполе автоматчики напали на ювелирку / kv.npu.gov.ua

Напомним, 13 марта поздно вечером в Шевченковском районе Киева двое злоумышленников напали на главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Александра Бухтатого, несколько раз ударили по голове, отобрали мобильный и банковскую карту. После нападения чиновник умер.