Разбой на Киевщине. Налетчик напал на ювелирный магазин и застрелил охранника

В воскресенье, 3 декабря, в Белой Церкви Киевской области неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и застрелил охранника.

Примерно в 18:00 неизвестный мужчина в маске совершил нападение на ювелирный магазин. Пытаясь похитить драгоценности, он угрожал оружием и ранил двух сотрудников частной охраны, один из которых скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Нападавший зашел в магазин путем свободного доступа в конце рабочего дня, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями. Продавец успел нажать тревожную кнопку, и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение в шею, но медикам в больнице не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелое ранение.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч.4 ст.187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин.