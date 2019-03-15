"Задержан иностранец": стали известны важные подробности смерти сотрудника АП

В Киеве на Александра Бухтатого напали двое злоумышленников / kyiv.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева в среду, 13 марта, поздно вечером на ул. Багговутовской на главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого напали двое злоумышленников.

На сотрудника АП в столице напали около 23:50 двое пьяных незнакомцев для того, чтобы завладеть его личным имуществом, они ударили чиновника по голове и отобрали мобильный телефон и банковскую карту, сообщили в прокуратуре Киева.

По данным ведомства, позже был задержан один подозреваемый в нападении — 25-летний гражданин Армении — у него нашли мобильный Бухтатого.

"Как установлено в ходе досудебного следствия... подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение…", — отметили в прокуратуре.

Потом злоумышленники не менее четырех раз ударили Бухтатого по голове, пострадавший упал на землю, а нападавшие забрали его личные вещи и скрылись.

Напомним, тело Александра Бухтатого нашли утром 14 марта в Шевченковском районе Киева на ул. Багговутовской возле недостроенной церкви.

Потом появились результаты вскрытия — предварительной причиной смерти назвали хроническую ишемическую болезнь сердца, однако также у чиновника нашли перелом костей носа.

Несмотря на то, что по предварительным данным Бухтатый мог умереть естественной смертью, правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.