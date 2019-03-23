"Фатальное падение": на Хортице погиб "козак"

На Хортице погиб всадник-"козак", узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В субботу утром, 23 марта, в Запорожье на острове Хортица всадник упал с лошади, получил травмы и скончался.

Мужчина погиб в результате падения с лошади на центральной автомагистрали, которая проходит через остров, информацию о гибели человека подтвердили в Главном управлении Нацполиции на Запорожье, пишет 061.ua.

В соцсетях указывали, что погибший всадник был в костюме козака. Также появилась информация, что рядом с погибшим до приезда скорой помощи находился напарник и держал лошадей.

На Хортице погиб всадник-"козак", узнали журналисты / 061.ua

Напомним, поздно вечером 19 марта в Днепровском районе Киева мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного жилого дома ради острых ощущений и зацепился за электроопору.