"Фатальное падение": на Хортице погиб "козак"

В Запорожье в субботу утром произошел смертельный инцидент.
В субботу утром, 23 марта, в Запорожье на острове Хортица всадник упал с лошади, получил травмы и скончался.
Мужчина погиб в результате падения с лошади на центральной автомагистрали, которая проходит через остров, информацию о гибели человека подтвердили в Главном управлении Нацполиции на Запорожье, пишет 061.ua.
В соцсетях указывали, что погибший всадник был в костюме козака. Также появилась информация, что рядом с погибшим до приезда скорой помощи находился напарник и держал лошадей.
Напомним, поздно вечером 19 марта в Днепровском районе Киева мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного жилого дома ради острых ощущений и зацепился за электроопору.