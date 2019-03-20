"Неудачный полет": в Киеве экстремал прыгнул с многоэтажки с парашютом

В Киеве мужчина с дома прыгнул с парашютом / facebook.com/DSNSKyiv

Во вторник поздно вечером, 19 марта, в Днепровском районе Киева мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного жилого дома ради острых ощущений и зацепился за электроопору.

Экстремал на парашюте повис на столбе по адресу ул. Харьковское шоссе, 19А, во дворе 33-этажного дома, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в столице.

По данным ведомства, спасатели сняли мужчину с опоры с помощью лестницы, он не пострадал.

"…Как оказалось, мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажки ради острых ощущений и не рассчитал с траекторией и зацепился летательным средством за электрическую опору", — отметили в ГСЧС.

Спасенный мужчина сказал, что занимается парашютным спортом, пишет Информатор.

В Киеве мужчина с дома прыгнул с парашютом / facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, в начале ноября 2018 года в Киеве в лесу 15-летняя девочка залезла на верхушку пожарной башни (каланча), попрощалась со своими знакомыми, прыгнула вниз и погибла.