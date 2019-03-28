От гололеда до +18 градусов: синоптик рассказала о погоде на неделю

Синоптик пообещал украинцам гололед и до +18 градусов / nicefon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной и опасной для водителей.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook напомнила всем владельца авто об опасной гололедице ближайшей ночью.

"Весна освободила дороги от снега и каши, все расслабились, обрадовались, что наконец увидели родные ямы и выбоины и снова научились их объезжать. Не все, но большинство. А вот о гололедице уж точно забыли. А зря", – отметила она.

Погода в Украине 29 марта украинцев порадует начинающимся потеплением. Оно начнется с запада, где днем ожидается до +13 градусов. На остальной территории страны пока +5-9 градусов, в Одесской области – до +11 градусов.

Читайте такжеЗима не сдается: когда по-настоящему потеплеет в УкраинеТакже антициклон Irmelin убережет украинцев от осадков: будет сухо и солнечно.

"В субботу-воскресенье будем греться и наслаждаться солнышком, ожидается существенное потепление", – добавила синоптик.

В своем блоге Диденко уточнила, что на выходных стоит ждать до +18 градусов.

Погода в Киеве 29 марта будет сухой и умеренно теплой – до +9 градусов днем. Однако ближайшей ночью еще ожидаются заморозки до -2 градусов.

Погода в Украине на неделю

Погода в Украине 1 апреля готовит очередной неприятный сюрприз: на западе снова похолодает на 2-5 градусов.

2 апреля прогноз погоды в Украине обещает снижение температуры в большинстве областей: прогнозируется от +5 градусов до +11 градусов.

Очередной виток потепления начнется со среды. Погода в Украине 3-4 апреля будет довольно теплой – до +15 градусов.

Погода в Киеве 1 апреля будет дождливой, с прояснениями.

2 апреля прогноз погоды в Киеве свидетельствует о похолодании: синоптик обещает лишь +8 градусов.

Погода в Киеве 3-4 апреля будет более теплой – до +10-14 градусов.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.