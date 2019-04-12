Важный нюанс: синоптик предупредила о холодах и заморозках и назвала дату нового потепления в Украине

Синоптик рассказала, где ждать дождей в Украине / 1zoom.ru

О погоде в Украине на этих выходных рассказала синоптик Наталья Диденко.

У себя в Facebook она предупредила о похолодании и назвала дату новой волны потепления в апреле 2019 в Украине.

Погода в Украине 13 и 14 апреля будет холодной: от +7 градусов до +12 градусов на западе и севере страны, максимум до +15 градусов – в центре и только на юге и востоке Украины – до +18 градусов.

В субботу, 13 апреля, дождями зальет восток, а воскресенье, 14 апреля, выдастся дождливым на юге страны. Зато на остальных территориях значительных осадков не предвидится.

Синоптик также обратила внимание на важный погодный нюанс: на следующей неделе ожидаются заморозки на западе и крайнем севере Украины.

Погода в Киеве 13-14 апреля будет прохладной – максимум до +8 +10 градусов днем. Зато существенные осадки маловероятны.

Потепление в Украине начнется не раньше среды, 17 апреля, добавила Диденко.

Прогноз погоды от Диденко: фото Наталья Диденко/Facebook

Прогноз погоды от Укргидрометцентра:

Погода в Украине 13 апреля: карта

Погода в Украине 14 апреля: карта

Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

Также народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.