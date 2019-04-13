В Лисичанске на заводе произошел взрыв, есть жертва

В Лисичанске прогремел взрыв на желатиновом заводе, разрушена часть стены предприятия.
В городе Лисичанск Луганской области произошел взрыв на желатиновом заводе, погибла сотрудница предприятия.
Спасателям в субботу, 13 апреля, сообщили, что на заводе в Лисичанске взорвалось технологическое оборудование, говорится на сайте Главного управления ГСЧС на Луганщине.
В ведомстве показали фотографии с места взрыва, на них видно, что была разрушена часть стены предприятия.
"При разборе завала найдена погибшая женщина, работница предприятия", — отметили в ГСЧС.
Напомним, 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.