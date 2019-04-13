В Лисичанске на заводе произошел взрыв, есть жертва

В Лисичанске на желатиновом заводе произошел взрыв, погибла сотрудница / lg.dsns.gov.ua

В городе Лисичанск Луганской области произошел взрыв на желатиновом заводе, погибла сотрудница предприятия.

Спасателям в субботу, 13 апреля, сообщили, что на заводе в Лисичанске взорвалось технологическое оборудование, говорится на сайте Главного управления ГСЧС на Луганщине.

В ведомстве показали фотографии с места взрыва, на них видно, что была разрушена часть стены предприятия.

"При разборе завала найдена погибшая женщина, работница предприятия", — отметили в ГСЧС.

В Лисичанске на желатиновом заводе произошел взрыв, погибла сотрудница / lg.dsns.gov.ua

Напомним, 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.