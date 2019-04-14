"Риск потерять независимость": эксперт спрогнозировал наступление Украины на Донбассе

14 апреля 2019, 23:55

Аналитик полагает, что Киеву важно дождаться благоприятной ситуации.

Война на Донбассе
Украине необходимо основательно подготовиться к силовому освобождению Донбасса / Крым.Реалии

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что для силового освобождения Донбасса Украине необходима соответствующая военно-политическая ситуация как внутри страны, так и в мире.

"На данный момент соотношение сил Украины и Российской Федерации не в пользу нашего государства. Силы очень разные, причем отличаются они в разы. Не говоря уже о том, что Россия имеет ядерное оружие, мощное преимущество в ракетном оружии, летательных аппаратах и бронетехнике", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Романенко, сейчас Украина могла бы дойти наступлением до границы России, но Кремль не будет занимать выжидательную позицию и даст решительный отпор.

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация сложилась с проектом Новороссия, с отказом Киева от ядерного потенциала и аннексией Крыма.

"Россияне предупреждали, что, если Украина будет пытаться противостоять этому, сопротивляться, то там будет применено все, в том числе и авиация, а в итоге будет большая кровавая баня. А союзники только уверяли, что решат этот вопрос дипломатическим путем, но потом. Уже прошло пять лет, но так ничего и не изменилось", - констатировал он.

Читайте также"Риски слишком велики": эксперт спрогнозировал, как Путин использует выборы в УкраинеРоманенко подчеркивает, что станы запада оказывают Украине помощь, но с действиями России данная поддержка не сопоставима.

"Итак, четко понятно, что начинать войну против России, можно только тогда, когда сложится соответствующая благоприятная для Украины военно-политическая ситуация. В первую очередь - внутри России", - отметил он.

Эксперт добавил, что Украине нужно укреплять свой оборонный потенциал, пытаться решить проблемы дипломатическим путем, давить совместно с союзниками на Россию и быть готовой к сложному сценарию.

"Но, повторяю, необходимо, чтобы сложились соответствующие условия, потому что начинать такие действия как авантюру нельзя, так как есть риск вообще потерять независимость. Это - неправильный путь. Когда-то, сто лет назад, Украина уже допустила такую ошибку", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Игорь Романенко высказал мнение, что появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе, ведь благодаря разведке россияне точно знают, что они скрыты на складах и применять их не собираются - их начнут использовать только в случае, если начнется широкомасштабная война.

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Донбасс Россия Игорь Романенко чат Главреда
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