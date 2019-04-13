"Риски слишком велики": эксперт спрогнозировал, как Путин использует выборы в Украине

Эксперт подчеркнул, что Путин может использовать раскол в обществе после выборов / Reuters

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал обеспокоенность угрозой использования президентом России Владимиром Путиным результатом выборов президента Украины.

Во время чата в Главреде он констатировал, что раскол в обществе может перейти в столкновения, что будет на руку Москве.

"К сожалению, подобная угроза действительно есть. И наличие раскола украинского общества нельзя отрицать. Если этот раскол перерастет во внутренние столкновения, Путин может использовать эту нестабильность, как это было сделано в 2014 году, - подчеркнул он.

Эксперт отметил необходимость проявления кандидатами в президенты благоразумия. Он добавил, что проигравший, если он действительно беспокоится о будущем страны, должен смириться с поражением.

Читайте такжеЕпифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента"Поэтому, какими бы ни были результаты выборов, каждая из сторон должна быть готова принять итог голосования. Точно так же проигравший кандидат должен будет принять результаты выборов, если он желает добра нашему государству и народу. Иначе нестабильность внутри страны Россия использует в своих целях, и риски при этом будут слишком велики, вплоть до начала активных масштабных боевых действий. Путин так или иначе уже использует политическую ситуацию в Украине, ведя гибридную войну и боевые действия низкой интенсивности", - акцентировал Романенко.

Напомним, во время чата в Главреде Игорь Романенко высказал мнение, что появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе, ведь благодаря разведке россияне точно знают, что они скрыты на складах и применять их не собираются - их начнут использовать только в случае, если начнется широкомасштабная война.