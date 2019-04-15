Украинцам пообещали новые снегопады: синоптик рассказала, кому не повезло с погодой

Какой будет погода в Украине / rabstol.net

Погода в Украине сегодня, 15 апреля, выдалась морозная и облачная.

Синоптик Наталья Диденко обещает максимум до +11-14 градусов днем. В свою очередь Укргидрометцентр прогнозирует облачность и тоже до +11 градусов днем тепла. Холоднее в Карпатах – около 0 градусов днем. На юго-востоке дожди, а на западе – сухо и солнечно.

Ветер на большинстве территорий северо-восточный, 7-12 м/с, а вот в южных, центральных и северных областях – порывы кое-где будут достигать 15-18 м/с.

Погода в Украине на завтра, 16 апреля, обещает осадки уже всем областям, а на западе даже мокрый снег.

Погода в Украине 15 апреля: карта

Погода в Киеве 15 апреля будет холодной, но без осадков, днем до +8 градусов. Небольшой дождь возможен к вечеру.

Напомним, что Еврейские кучки перед Пасхой 2019 традиционно несут с собой похолодание. Украинцев ожидают на этой неделе погодные катаклизмы и метеозависимость.

А народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой прогнозируется резкое потепление.

Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.