Погодные катаклизмы и метеозависимость: чего ждать украинцам от Еврейских кучек 2019

Еврейские кучки 2019: каких морозов ждать украинцам / nicefon.ru

Еврейские кучки перед Пасхой 2019 традиционно несут с собой похолодание.

У православных, к слову, этот период зовется Вербной неделей.

Еврейские кучки: что это

Еврейскими кучками называют период, когда погода скачет, "как на кочках", то есть никак не может установиться. У этого явления есть вполне научное объяснение: Песах всегда попадает на первое полнолуние после весеннего равноденствия, а во время полной луны растет атмосферное давление. В средних широтах это знаменуется холодными ветрами и дождями.

Еврейские кучки 2019: когда начинаются

Чтобы рассчитать, когда Еврейские кучки в 2019 году – достаточно знать, когда празднуется Песах 2019. Еврейские кучки – это неделя, предшествующая еврейской Пасхе. Или, если считать от Пасхи православной, то тогда кучки – за две недели до нее.

Таким образом, Еврейские кучки в 2019 году длятся с 15 апреля по 20 марта.

Есть еще и Еврейские кучки осенью. Про них говорят, что это Еврейские кучки в сентябре – но это не всегда так. Они связаны с еврейским праздником Суккот, а у него дата не фиксированная. В частности, Суккот 2019 выпадал на 13-20 октября. Так что следующего похолодания стоит ждать в эти дни.

Еврейские кучки 2019: погода

По народным погодным приметам, в это время стоит ждать холодов. Не подвела примета и в этом году:

15 апреля: синоптики обещают максимум +6 градусов, облачно, а в Ровенской и Волынской областях в воздухе ожидаются сильные заморозки — 0-3 градуса;

16 апреля: до +14 градусов, но небольшой дождь, на западе вероятен мокрый снег, предупредила Диденко;

17 апреля: до +11 градусов, облачно;

18 апреля: до +9 градусов, облачно;

19 апреля: до +9 градусов, облачно;

20 апреля: до +10 градусов, облачно.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой прогнозируется резкое потепление.

О заморозках на этой неделе предупреждала и синоптик Наталья Диденко.