Еврейские Кучки-2018: когда в марте украинцам ждать новых холодов

Недели за две до Пасхи в Украине (а также в России и Беларуси) наступает похолодание, которое в народе связывают с так называемыми Еврейскими Кучками.

В Запорожье Еврейские Кучки – это, к примеру, народный праздник, но для большинства украинцев этот период больше связан с погодными приметами, чем с торжествами.

Еврейскими Кучками (когда погода никак не может установиться и скачет, "как на кочках") называют период перед еврейской Пасхой. И люди давно заметили: перед Песахом непременно холодает.

Даже ученые уже нашли этому явлению объяснение: во время полной луны (Песах празднуется на 15-й день месяца нисана и попадает на первое полнолуние после весеннего равноденствия) растет атмосферное давление. А это несет в средние широты холодный воздух, дожди и ветры.

Когда Еврейские кучки в 2018 году

Постоянной календарной даты Еврейские Кучки не имеют. Они совпадают с еврейской Пасхой и всегда предшествуют Страстной неделе у православных.

Итак, Еврейские Кучки отсчитывают от Пасхи – как православной (в 2018 году выпадает на 8 апреля, кучки начинаются за две недели до нее), так и еврейской (Песахом в 2018 году выпадает на 31 марта, от него отчитывается только одна неделя).

Таким образом, в 2018 Еврейские Кучки пройдут с 26 марта по 30 марта.

Еврейские кучки-2018: погода

По данным Gismeteo, в Украине в этот период столбик термометра опустится почти вдвое.

Осенние Еврейские Кучки

Еще одними Кучками считается осенний еврейский праздник Суккот, посвященный прославлению Всевышнего и веселью, которое наступает после дня Суда, Раскаяния и Искупления.

Первые семь дней этого праздника называются "Суккот", так как в эти дни нужно жить в шалашах. "Курень" на иврите – "сукка", курени – "суккот".

В 2018 году этот праздник выпадает на 23-30 сентября. Так что следующего похолодания стоит ждать в эти дни.

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