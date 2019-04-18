Зеленский оценил запрет ВКонтакте и закон о квотах на украинский язык

18 апреля 2019, 11:28

Владимир Зеленский намерен сохранить закон о языковых квотах на телевидении.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Запрет в Украине российских социальных сетей, в частности ВКонтакте и Одноклассники, был неоправданным, заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

"И чего мы добились (запретом)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

В то же время Зеленский отметил, что намерен сохранить закон о языковых квотах на телевидении.

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"Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование…", - сказал он.

Он также считает, что разработчики этого закона являются специалистами в сфере телевидения.

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"Мне сказали, что к нам не придет на выборы молодежь, и я проиграю. Я про первый тур, я не говорю про результаты всех выборов. Мне сказали, что мы не найдем контакт, потому что Фейсбук и соцсети влияют на шесть процентов общества. Мне сказали, что те люди, которые находятся в соцсетях, более ленивы с точки зрения каких-то изменений, не верят в изменения. Что те же политики так и останутся, и что главная аудитория – телевизионная. Нам много всего сказали. Дальше, что мы сделали? Мы в это не поверили. Мы нашли формат коммуникации с людьми, и от шести-восьми процентов до большого телека. Мы же практически с телевизором не взаимодействовали, ну, очень мало. А знаете почему? Я вам отвечу. Я могу ходить каждый день, меня зовут на какие-то политические программы. Каждый божий день. Не сейчас, это началось очень давно", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос, считает ли Путина врагом.

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соцсети Владимир Зеленский Вконтакте одноклассники языковые квоты
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