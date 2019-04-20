"Бой на Донбассе": офицер ВСУ рассказал об уничтожении командира "роты" противника

На Донбассе уничтожен командир "роты" противника, сообщил офицер ВСУ / antikor.com.ua

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что в пятницу, 19 апреля, на Донбассе были уничтожены три боевика, в частности, командир "роты" противника.

На востоке нашей страны пособники врага ликвидированы в ходе боя с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, написал офицер в Facebook.

По его данным, был уничтожен командир роты врага — "лейтенант" Пшеничный С.Е.

"200 бригада (груз 200 — убитые — Ред.) пополнилась очередными бойцами: командир "роты" росийско-окупационных войск "лейтенант" Пшеничный С.Е.; "младший сержант" Жильцов В.И; "младший сержант" Эгалигердиева Л.В.", — отметил "Штирлиц".

Читайте также"Штирлиц" сообщил об уничтожении командира мотострелков "ДНР"Напомним, 31 августа в захваченном боевиками Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Позже стало известно, что тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант украинской армии, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.