В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто

В воскресенье вечером, 21 апреля, в центре Киева на Майдане Независимости неизвестные ранили полицейского.

Как передает ресурс Киев оперативный в Facebook, раненому полицейскому оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, злоумышленники также угнали полицейский автомобиль Toyota Prius.

Правоохранители объявили оперативный план Сирена по розыску авто и лиц, совершивших это преступление.

Перші відео з місця події, що сталося на Майдані Незалежності. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/pryamo-sejchas-na-kreshhatike-na-majdane-nezavisimosti-neizvestnye-ranili-policejskogo-i-ugnali-police/ Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 квітня 2019 р.

Как позднее уточнило издание, подозреваемые были задержаны в районе Железнодорожного шоссе.

Отметим, что по данным ресурса Dtp.kiev.ua, инцидент произошел в результате драки между двумя полицейскими, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения.

"На майдане пьяный патрульный полицейский избил свою коллегу и угнал Приус, летает по городу", - сказано в сообщении.

Опубліковано Дмитрієм Кучером Неділя, 21 квітня 2019 р.

Напомним, в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского. Позже стало известно, что пострадавший получил ранения головы и шеи.