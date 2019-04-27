"Зайдет холод": синоптик дал неутешительный прогноз на майские праздники

Синоптик предупредил о дождях с грозами / forum.glavred.info

С понедельник, 29 апреля, в Украине ожидается резкое похолодание, сообщил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"К 29 апреля температура будет повышаться, днем будет больше 20 градусов тепла. Ночи также будут относительно теплыми – около +10 градусов", - подчеркнул синоптик в комментарии Обозревателю.

Он также предупредил о грозовых дождях, которые ожидаются в последние выходные апреля.

Вместе с тем Мурмыло прогнозирует, что наиболее интенсивные осадки предусматриваются уже после Пасхи.

Читайте также"Прихватите зонт": синоптик рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху

"Уже с 30 апреля нас ожидает выход циклона с северо-запада, поэтому количество осадков резко увеличится. Наиболее интенсивные осадки в сопровождении гроз предусматриваются 30 апреля и 1 мая. С осадками снизится и температура, в отдельные дни, 1 и 2 мая, зайдет холод и на севере и северо-западе температура упадет до +14 днем, но постепенно она выровняется", – подчеркнул синоптик.

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах в мае.