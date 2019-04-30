"Расово правильно": Во Львове гости заявились на свадьбу в нацистской военной форме - опубликовано фото

Свадьба Третий Рейх / facebook.com/eduard.dolinsky

Во Львове некоторое количество гостей прибыли на свадьбу одетыми в военную форму нацистов.

Соответствующее сообщение с фотодоказательство опубликовал на своей странице в соцсети Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На снимке видно, что семь гостей свадьбы одеты в форму Вермахта. Причем некоторые водрузили себе на головы военные каски, а некоторые — полевые армейские кепи.

К слову, жених с невестой и их друзья сфотографировались на фоне львовского памятника легендарному украинскому церковному иерарху - митрополиту Андрею Шептицкому.

Напомним,ранее украинцам предложили купить плюшевую фигуру "великого вождя" Адольфа Гитлера. До этого в Перу за пост мэра Ленин соревновался с Гитлером.