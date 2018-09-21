Битва тиранов. В Перу за пост мэра Ленин соревнуется с Гитлером

Владимир Ленин и Адольф Гитлер / Daily Storm

В южноамериканской стране Перу на пост мэра населенного пункта Юнгар претендуют кандидаты Гитлер Альба Санчес и Ленин Владимир Родригес Вальверде.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты перуанского радио "RPP". Согласно обнародованным данным, Ленин Вальверде решил баллотироваться в градоначальники, после того, как узнал о выдвижении Гитлера Санчеса. К слову, названный в честь нацистского диктатора уже возглавлял муниципалитет Юнгара в период с 2011-го по 2014-й.

Причем, по словам Санчеса, политические противники никогда не оставляли попыток дискредитировать его из-за имени. "Я хороший Гитлер", —утверждает кандидат в мэры.

Санчес считает, что его отец назвал его в честь диктатора Третьего рейха, плохо разбираясь в истории. Он также признался журналистам, что желал сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам предложили купить вязаного Гитлера.