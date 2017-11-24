Историк раскрыл, каким был предсмертный ужин Гитлера

Австрийский историк обнародовал письма кухарки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Констанции Манциарли, в них говорится, что на ужин до самоубийства она приготовила ему яичницу и картофельное пюре.

Повариху тогда вызвали в бункер фюрера и распорядились приготовить еду, она одной из первых узнала о суициде, пишет УНИАН со ссылкой на Focus.

"Гитлер в основном придерживался диеты и употреблял легкую пищу… не употреблял мяса, однако любил пироги, которые и готовила женщина", — отмечается в статье.

Напомним, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийство в немецком Берлине 30 апреля 1945 года. Западные СМИ писали, что он был микробофобом, по слухам, половые органы у него были деформированы, хотя неясно, откуда кто-либо мог это узнать.