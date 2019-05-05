В городе на Киевщине смертельно ранили "шишку" из местной полиции

В Барышевке смертельно ранили замначальника местного отделения полиции / kv.npu.gov.ua

В ночь на воскресенье, 5 мая, в городе Барышевка Киевской области злоумышленник выстрелил в заместителя начальника Барышевского отделения полиции и смертельно ранил.

Замначальнику отделения полиции попали в шею, когда он вне службы находился на террасе одного из кафе Барышевки, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, медики не смогли пасти жизнь правоохранителю.

"На Киевщине введена специальная операция — Сирена: полиция разыскивает убийцу", отмечается в сообщении.

Начато производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Напомним, 21 апреля в центре Киева — на Майдане Независимости — неизвестные ранили полицейского, а также угнали полицейский автомобиль Toyota Prius. Позже подозреваемых задержали.