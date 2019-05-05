Смертельное ранение замначальника отделения полиции на Киевщине: подробности и возможная причина

5 мая 2019, 14:25

В Барышевке полицейского расстреляли, узнали журналисты.

В Нацполиции сообщили, что в Барышевке замначальника отделения полиции могли смертельно ранить из-за профессиональной деятельности
В Барышевке замначальника отделения полиции могли смертельно ранить из-за профессиональной деятельности, сообщили в Нацполиции / Скриншот видео с youtube.com

В городе Барышевка Киевской области злоумышленник выстрелил в заместителя начальника местного отделения полиции и смертельно ранил в воскресенье, 5 мая, около 3 часов ночи.

В замначальника Барышевского отделения полиции могли стрелять из-за его профессиональной деятельности, рассказал пресс-секретарь Главного управления Нацполиции на Киевщине Николай Жукович в эфире телеканала 112 Украина.

По словам спикера, правоохранители будут делать "все для того, чтобы найти убийцу".

"Мы связываем это (выстрел в полицейского — Ред.) с его профессиональной деятельностью, потому что он является действующим сотрудником полиции, заместителем начальника Барышевского отделения полиции…", — отметил Жукович.

В Барышевке стрельба произошла возле ресторана Маэстро, который находится по адресу ул. Киевский шлях, 46а, пишет Информатор. На странице в Facebook dtp.kiev.ua говорится, что в городе около 2:00 местные жители слышали автоматную очередь. 

В публикации отмечается, что полицейского расстреляли, он "умер по дороге в больницу от множественных огнестрельных ранений". Также стало известно, что погибший — майор Антон Павленко.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 5 мая в Барышевке на террасе одного из кафе замначальника местного отделения полиции попали в шею, медики не смогли спасти жизнь раненому.

Правоохранители начали производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

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