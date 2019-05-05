Подробности убийства полицейского под Киевом: фигурант уголовного дела и второе покушение

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Главред выяснил подробности убийства замначальника Барышевской полиции Киевской области 32-летнего Антона Павленко.

Напомним, правоохранителя убили выстрелом в шею минувшей ночью. Это случилось на террасе кафе в Барышевке — там неизвестный выстрелил в шею полицейскому. Его не удалось спасти.

"Из-за темноты свидетелей происшествия не было. Именно сейчас мы устанавливаем откуда могли стрелять в нашего коллегу. Основная версия убийства — профессиональная деятельность", - сказал нам спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Покушение на Павленко — не первое. 7 декабря 2018 назад он возвращался домой с работы на собственном автомобиле. Был в полицейской форме. Когда вышел из авто возле дома, неизвестный выстрелил ему в лицо и скрылся. Пуля попала в нос. Тогда правоохранителя удалось спасти.

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В полиции нам сказали, что тот случай тоже связывают с профессиональной деятельностью.

"Отрабатывается несколько версий, но мы их не можем разглашать. Также, пока не готовы сказать — связаны ли эти инциденты между собой", - рассказали нам по пресс-службе полиции Киевской области.

Примечательно, что сам Павленко был фигурантом уголовного дела, открытого еще в 2017-ом. Согласно данным реестра судебных решений, он якобы за вознаграждение закрывал глаза на нарушения, выявленные у местных фермеров. А именно в фирме "УБА Агросвит". Дело вела прокуратура Киева. И ближайшее заседание в Барышевском райсуде было назначено на 27 мая этого года. Антон Павленко фигурирует в деле, как обвиняемый.

Но в полиции объясняют - если бы у сотрудников прокуратуры были веские основания подозревать сотрудника Барышевской полиции, то его бы отстранили от должности.

"Действительно, уголовное производство было. Якобы наш коллега получил взятку в виде талонов на бензин. Но никаких доказательств этому не было. И дело так и заглохло", - уточнили в полиции Киевской области.