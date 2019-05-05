Подробности убийства полицейского под Киевом: фигурант уголовного дела и второе покушение

5 мая 2019, 15:28

Правоохранителя убили выстрелом в шею минувшей ночью. Это случилось на террасе кафе в Барышевке — там неизвестный выстрелил в шею полицейскому.

/ kv.npu.gov.ua

Главред выяснил подробности убийства замначальника Барышевской полиции Киевской области 32-летнего Антона Павленко.

Напомним, правоохранителя убили выстрелом в шею минувшей ночью. Это случилось на террасе кафе в Барышевке — там неизвестный выстрелил в шею полицейскому. Его не удалось спасти. 

"Из-за темноты свидетелей происшествия не было. Именно сейчас мы устанавливаем откуда могли стрелять в нашего коллегу. Основная версия убийства — профессиональная деятельность", - сказал нам спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Покушение на Павленко — не первое. 7 декабря 2018 назад он возвращался домой с работы на собственном автомобиле. Был в полицейской форме. Когда вышел из авто возле дома, неизвестный выстрелил ему в лицо и скрылся. Пуля попала в нос. Тогда правоохранителя удалось спасти.

Читайте такжеСмертельное ранение замначальника отделения полиции на Киевщине: подробности и возможная причина

В полиции нам сказали, что тот случай тоже связывают с профессиональной деятельностью.

"Отрабатывается несколько версий, но мы их не можем разглашать. Также, пока не готовы сказать — связаны ли эти инциденты между собой", - рассказали нам по пресс-службе полиции Киевской области.

Примечательно, что сам Павленко был фигурантом уголовного дела, открытого еще в 2017-ом. Согласно данным реестра судебных решений, он якобы за вознаграждение закрывал глаза на нарушения, выявленные у местных фермеров. А именно в фирме "УБА Агросвит". Дело вела прокуратура Киева. И ближайшее заседание в Барышевском райсуде было назначено на 27 мая этого года. Антон Павленко фигурирует в деле, как обвиняемый. 

Но в полиции объясняют - если бы у сотрудников прокуратуры были веские основания подозревать сотрудника Барышевской полиции, то его бы отстранили от должности.

"Действительно, уголовное производство было. Якобы наш коллега получил взятку в виде талонов на бензин. Но никаких доказательств этому не было. И дело так и заглохло", - уточнили в полиции Киевской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство Барышевка Наполиция Николай Жукович
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:02
В заданиях для экзаменов в школах РФ Донецкую область обозначили как часть России
15:43
Российский дипломат похвастался фото с боевиками, "разукрашенными" георгиевскими ленточками
15:40
"Делал бомбу": на Киевщине в доме взорвался тротил, есть жертва и пострадавшие Фото
15:34
Военные США проинспектировали американское оборудование в зоне ООС
15:28
Подробности убийства полицейского под Киевом: фигурант уголовного дела и второе покушение
15:15
"Как не быть долбо*бом": Бабченко потроллил росСМИ из-за фейка о своем бегстве из Украины
15:00
На Виннитчине не разминулись иномарки, погибли 4 человека Фото
14:46
В украинском МИД распекли россиян за "подрывную" работу в Совете Европы
14:39
Дмитрий Бут и Кинологический союз Украины приглашают на чемпионат по юниор-хендлингу реклама
14:25
Смертельное ранение замначальника отделения полиции на Киевщине: подробности и возможная причина Видео
14:14
Российский политтехнолог рассказал, как Зеленский может вернуть Донбасс под контроль Киева
13:48
Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю
13:39
"Пять лет кровопролития": в Сети вспомнили первый бой украинцев и россиян на Донбассе
12:57
Евровидение-2019: в Израиле отменили первый концерт из-за ракетного обстрела боевиков
12:17
Экс-главком войск НАТО, рассказал как США нужно наказывать россиян
11:39
Ломаченко поделился хорошими новостями о здоровье Видео
11:23
"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы Видео
11:00
Эксперт посоветовала, как избавиться от сахарной зависимости
10:33
В городе на Киевщине смертельно ранили "шишку" из местной полиции
10:15
Классический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон Видео
10:00
Астролог предупредила, когда в мае 2019 не стоит начинать новые дела
09:54
Почему отповедь Зеленского Путину была максимально осторожной мнение
09:30
Ницой объяснила, почему Украина не может добиться успеха Видео
09:15
Путин с компрометации Порошенко окончательно переключился на Зеленского мнение
09:10
Когда День матери в 2019 году и как поздравлять Видео
09:00
Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском
08:32
Как Путин признал свое поражение на Донбассе мнение
08:26
"Секисная": Светлана Лобода покрасовалась в купальнике c глубоким вырезом
08:00
"Операция и кома": депутат рассказал о состоянии жестоко избитого черкасского журналиста
07:48
Красная горка 2019: что нельзя делать в этот день Видео
07:24
"За Сталина!": в Крыму оккупанты устроили репетиции парадов к 9 мая, опубликованы фото
07:20
Новый рост цен на АЗС: эксперт рассказал, на что рассчитывать автовладельцам
07:06
Сможет ли Зеленский вместо слияния с элитами разобраться с нимим мнение
06:58
Поглощение Беларуси обойдется Путину еще дороже Крыма мнение
06:33
"Переворот или импичмент": астролог дал тревожный прогноз по инаугурации Зеленского
06:05
"Что за пошлятина?": холостой Максим Виторган поцеловал грудь Глюкозы
05:28
Фартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков Зодиака
04:51
Доктор Комаровский назвал принципы безопасного питания
04:12
Сексолог объяснила, когда партнерам не стоит вместе смотреть порно
03:41
"Секси бум": Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото
02:50
В Минздраве объяснили, почему плохо "уметь пить"
02:02
Это болото лучше осушить: эксперт объяснил, почему Раду все еще могут разогнать
01:24
Эксперт назвала два простых шага для похудения к лету
01:07
Ученые выявили негативное влияние травли в школе на мозг ребенка
00:42
Психолог объяснила, как обрести счастье
00:13
"Предатель": российский продюсер обвинил Макаревича в продажности
04 мая, суббота
23:50
Верка Сердючка зажигает в преддверии Евровидения: забавные видео Видео
23:31
Вятрович высказался против инаугурации 19 мая
23:09
Порошенко назначил своего пиарщика главой Нацсовета по вопросам телевидения
22:45
Зеленский определился с датой инаугурации и написал письмо Парубию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться