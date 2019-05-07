Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова: названа причина

Юрий Аллеров написал рапорт об увольнении по собственному желанию / фото: Думская

Действующий президент Петр Порошенко 7 мая уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, который добровольно подал рапорт об отставке.

"Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Порошенко. — Ред.) ее удовлетворил", - цитирует Аллерова Громадське.

Экс-командующий подчеркнул, что отставка была полностью его инициативой, а глава государства лишь подписал заявление.

Однако Аллеров уже высказал желание после инаугурации нового президента вернуться на занимаемую ранее должность и продолжить работу с уже новым главнокомандующим.

"Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону", - сказал он.

Как известно, Аллеров возглавлял Нацгвардию с 30 декабря 2015 года, он был отмечен несколькими государственными наградами.

Напомним, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО. Символ президентской власти успел подхватить Юрий Аллеров.