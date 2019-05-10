"Скотовозки ж ломаются": экспрессы в аэропорт Борисполь станут двойными

Экспресс Киев - Борисполь / УНИАН

"Укрзализныця" решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев–аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сообщается на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

Отметим, что в комментариях к сообщению, пользователи пожаловались на частые поломки.

"А просто уменьшить интервал движения в 2 раза - профит. Но нет, эти скотовозки ж ломаются постоянно в дороге, так может одна вытянет другую", - написал Yevenko Sergiy.

А пользователь Сети Валера Немеш добавил: "Я так понял, что когда один умрет, то на другом доедут правильно?"

Alexandr Kovalenko пожаловался: "Осталось сделать так, чтобы пассажирам в Борисполе не нужно было перепрыгивать через метровую щель между платформой и поездом".

Отметим, ж/д экспресс в аэропорт Борисполь был запущен 30 ноября прошлого года и перевезли более 285 тыс. пассажиров.

Напомним, в Мининфраструктуры объяснили частые поломки Бориспольского экспресса.

Ранее СМИ сообщали, что при реализации проекта экспресса Киев - Борисполь из бюджета были украдены миллионы гривен.