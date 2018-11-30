В аэропорту "Борисполь" во въезде отказывают россиянкам - СМИ

Россияне в "Борисполе" не доходят даже до кабинок погранконтроля

В аэропорту "Борисполь" пограничники дают отказы на въезд не только мужчинам с российскими паспортами, но и женщинам.

"Пограничники требуют от женщин предъявить заверенные выписки из банка в качестве доказательства достаточности средств на пребывание в стране и при отсутствии документа в основном отказывают во въезде", - в пятницу, 30 ноября, передает Интерфакс со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что многих пассажиров с гражданством России не допускают до контроля в кабинах; у них собирают паспорта и отправляют на разговор с пограничниками в небольшую комнату около первого поста погранконтроля.

"На беседу вызывают по одному. По результатам беседы, россиянам, как правило, отказывают во въезде, сославшись на военное положение и решение о запрете въезда в страну мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. После отказа во въезде россиян отправляют тем же самолетом в страну исхода за счет авиакомпании. Паспорта при этом до вылета на руки не выдаются", - сказал источник.

Издание Meduza утверждает, основываясь на свидетельствах "отказников", что украинские пограничники отказывают во въезде по сугубо формальным предлогам.

"Послезавтра в Киеве состоится чемпионат мира по "мафии" - и тут очень много игроков, из 10 стран мира. Те, кто вчера прилетал из других стран, прошли границу без проблем. А сегодня с утра вышло это указание - мужчин из России в принципе не пускать. Мы ждали часа три-четыре. Сначала было просто распоряжение - не пускать, но не было, видимо, формы отказа. А потом, наверное, она пришла - и всем россиянам отказали. Мальчикам, девочкам - неважно. Формальная причина отказа - будто бы неясна причина визита", - рассказал основатель стартапа Proability.me Родион Попков.

Сам Попков уже три года живет в Грузии. С подобной проблемой столкнулась также Ольга Ханикова. У нее израильское и российское гражданства.

"Я давно живу в Израиле и прилетела в Киев оттуда. У меня есть российский загранпаспорт с израильским видом на жительство; есть еще израильский внутренний паспорт. Меня еще даже не вызывали на собеседование - я тут сижу три с половиной Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали, кого из россиян пропустят в Украину без ограниченийчаса уже, паспорт забрали на границе", - добавила Ольга Ханикова.

Как известно, СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение.

Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, после чего Порошенко подписал документ.

Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.

В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские пограничники не будут пропускать в Украину во время действия военного положения тех граждан Российской Федерации, которые не смогут подтвердить цель поездки.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.