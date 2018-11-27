За сутки в Киев не пустили около 80 граждан России

В ГПСУ заверяют, что "завернули" россиян законно / kiev.segodnya.ua

За прошедшие сутки пограничники в аэропортах Киева не пустили на территорию Украины около 80 граждан России.

"Со вчерашнего дня в столичных аэропортах по разным причинам отказано во въезде более 75 гражданам РФ", - со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщает во вторник, 27 ноября, УНН.

В ГПСУ заверили, что ситуация не связана с военным положениям и что основанием для отказа в пересечении украинской границы россиянам стали предусмотренные законодательством причины, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов или отсутствие четкой цели приезда и т. п.

Напомним, что еще с вечера 25 ноября в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Россией Крымом перестали пропускать граждан РФ.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.