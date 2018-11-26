Россиян перестали пропускать через админграницу с Крымом

26 ноября 2018, 23:57

Режимные ограничения на КПВВ "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар" в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября.

КПВВ
КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка" не пропускают россиян в обе стороны / УНИАН

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Россией Крымом перестали пропускать граждан РФ.

Впрочем, это временные ограничения заявил журналистам председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, сообщает Укринформ.

"Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации –- как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", - сообщил Гордеев, добавив, что граждан Украины и других государств пропускают без ограничений.

Читайте также"Военное положение на полшишечки!": соцсети о военном положении в УкраинеОн отметил, что режимные ограничения на КПВВ "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар" в Херсонской области введены с воскресенья, 25 ноября.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

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Украина Крым КПВВ админграница
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