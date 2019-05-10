В Киеве похитили ребенка возле магазина

10 мая 2019, 16:24

Стал известен номерной знак машины преступников.

Шеврон полиция

В пятницу, 10 мая, в Киеве на парковке супермаркета Эпицентр на улице Полярной неустановленные мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку.

Они насильно посадили ребенка в автомобиль, после чего скрылись с места преступления.

Сейчас правоохранители по всему городу ищут внедорожник Mercedes черного цвета, введен оперативный план Перехват, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, номерной знак на авто злоумышленников – ВВ 2064 СН.

Похищенная девочка была одета в розовую куртку. Предварительно, ей около 4 лет.

Как сообщалось ранее, экспрессы в аэропорт Борисполь станут двойными.

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Киев полиция эпицентр похищение людей киднеппинг
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