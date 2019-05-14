Копы за четыре года разбили половину автопарка

Большинство разбитых в ДТП автомобилей - это японские Toyota Prius.
За четыре года национальная полиция Украины разбила 1300 служебных автомобилей, рассказал журналистам начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков.
По информации, с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тысячи автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.
"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.
При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.
Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.
Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских, передали Украинские новости.
Напомним, ранее в Киеве пьяный лихач протаранил два патрульных авто и сбил полицейского.