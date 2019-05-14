Копы за четыре года разбили половину автопарка

Копы разбили 1300 машин за 4 года / Нацполиция

За четыре года национальная полиция Украины разбила 1300 служебных автомобилей, рассказал журналистам начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков.

По информации, с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тысячи автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.

При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских, передали Украинские новости.

Напомним, ранее в Киеве пьяный лихач протаранил два патрульных авто и сбил полицейского.