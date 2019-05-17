Порошенко и депутатам БПП могут запретить выезд из страны

Петр Порошенко / Главред

В Окружном административном суде Киева открыли производство по иску о запрете выезда из Украины 180 чиновников, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 17 мая.

Кроме президента Украины Порошенко, спикера парламента Парубия и премьер-министра Гройсмана, в списке фигурируют более 50 нардепов из фракции Блок Петра Порошенко, более 40 членов Кабмина, председатель правления НАК Нафтогаз Украины, а также судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей (всего 180 третьих лиц).

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - говорится в сообщении.

Отметим, что истец просит суд признать противоправной бездеятельность полиции Украины относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты безопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Он также просит признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами.

В сообщении не названа фамилия истца. При этом, 17 апреля в суд поступил иск экс-нардепа Давида Жвании, в котором он просил запретить чиновникам, в том числе судьям Верховного суда, выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов, пишет Страна.

Напомним, ранее астролог посоветовал Петру Порошенко как можно быстрее покинуть Украину, чтобы не оказаться за решеткой.