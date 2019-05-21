Нацполиция показала видео, как работает их новое оружие / Фото: пресс-служба Нацполиции

МВД показало, как работают немецкие пистолеты-пулеметы МР-5, пришедшие на смену автоматам Калашникова.

Их боевая скорострельность – 600-800 выстрелов в минуту. Причем стреляют пулеметы кучно и негромко благодаря глушителю. Таким оружием удобнее пользоваться в малых помещениях и транспорте.

С конца 2018 года с МР-5 работает мобильное подразделение "Дозор". В Нациполицию же на вооружение они поступили с мая 2019.

Ранее в правоохранительных органах решили, что важной составляющей является гуманность по отношению к преступнику.

"Автомат Калашникова – это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности", – цитирует пресс-служба полиции главу Нацполиции Сергея Князева.