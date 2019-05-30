"Плюгавый порохобот, гнида": Хмара в прямом эфире "охладил" водой известного блогера

Степан Хмара повздорил с известным ведущим / rudenko.kiev.ua

Герой Украины, известный диссидент, бывший народный депутат Степан Хмара в прямом эфире на телеканале ZIK облил водой известного ведущего и блогера Андрея Полтаву.

При этом Хмара обвинил Полтаву в защите позиции экс-президента Петра Порошенко, который не предоставил украинское гражданство добровольцам из России, Беларуси и других стран, которые на Донбассе защищают Украину.

Полтава в ответ подчеркнул, что Порошенко не смог предоставить украинское гражданство иностранцам потому, что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украины.

Хмара также утверждал, что СБУ не выполняет свои прямые обязанности по защите государства. На что Полтава возразил, что его визави позорит Украину. Хмару вывели из себя обвинения Полтавы, он перешел на личности, обсыпал своего оппонента оскорблениями и напоследок плеснул в него водой из стакана, на что Полтава ехидно заметил: "Прохладно, спасибо".

Напомним, ранее в Харькове неизвестные облили зеленкой одиозного сепаратиста.