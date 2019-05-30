"Плюгавый порохобот, гнида": Хмара в прямом эфире "охладил" водой известного блогера

30 мая 2019, 13:33

Степана Хмару вывели из себя обвинения Андрея Полтавы, он перешел на личности и обсыпал своего оппонента оскорблениями.

Степан Хмара
Степан Хмара повздорил с известным ведущим / rudenko.kiev.ua

Герой Украины, известный диссидент, бывший народный депутат Степан Хмара в прямом эфире на телеканале ZIK облил водой известного ведущего и блогера Андрея Полтаву.

При этом Хмара обвинил Полтаву в защите позиции экс-президента Петра Порошенко, который не предоставил украинское гражданство добровольцам из России, Беларуси и других стран, которые на Донбассе защищают Украину.

Полтава в ответ подчеркнул, что Порошенко не смог предоставить украинское гражданство иностранцам потому, что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украины.

Хмара также утверждал, что СБУ не выполняет свои прямые обязанности по защите государства. На что Полтава возразил, что его визави позорит Украину. Хмару вывели из себя обвинения Полтавы, он перешел на личности, обсыпал своего оппонента оскорблениями и напоследок плеснул в него водой из стакана, на что Полтава ехидно заметил: "Прохладно, спасибо".

Напомним, ранее в Харькове неизвестные облили зеленкой одиозного сепаратиста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Степан Хмара Андрей Полтава
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:07
Анфиса Чехова побаловала фанатов голым фото из ванной
14:03
Одни дерутся, другие снимают: в центре Киева девушки устроили жестокие разборки Видео
14:00
Зеленский потребовал от Рады срочно уволить Климкина, Грицака и Полторака
13:43
Главные новости 30 мая: решена судьба Гройсмана и трагедия с украинским военным вертолетом Фото Видео
13:38
Депутаты Рады провалили отставку премьера Гройсмана
13:33
"Плюгавый порохобот, гнида": Хмара в прямом эфире "охладил" водой известного блогера Видео
13:14
В Раде нашли новый повод для мира "шарахнуть" санкциями по России
12:29
"Луценко на своем посту – это оксюморон": политолог раскрыл коварный замысел генпрокурора
12:28
В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента
11:31
Крушение вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно на данный момент
11:23
"Весна пустит слезу на прощание": Украину ждут грозы и жара до +32 градусов
11:18
Зеркаль анонсировала возврат Россией украинских моряков
11:00
Доллар и евро в Украине пустились во все тяжкие
10:56
Волкер рассказал, как Порошенко распекал США за плохую помощь на выборах
10:16
"Будет катастрофа": Бывший министр экономики оценил вероятность дефолта в Украине Видео
09:40
Почему Луценко не спешит в отставку мнение
09:24
Порошенко продолжает вести себя как политик без тормозов мнение
09:14
СМИ раскрыли планы Турчинова на досрочные выборы в Раду
08:51
На Ровенщине разбился военный вертолет: есть погибшие Фото
08:33
Зеленский должен выяснить, что Порошенко сделал с серверами мнение
08:22
Погода 30 мая: куда в Украине дожди дотянулись своими загребущими струями
08:16
Первые зарубежные визиты Зеленского: куда поедет президент и почему это важно
07:48
Супрун пояснила, как отличить сердечный приступ от панической атаки и что делать
07:32
Счастливчики июня: астролог назвал самый удачливый знак Зодиака
07:14
Обмани, но останься: почему Луценко вцепился в кресло генпрокурора
06:52
Порошенко явно и нагло пошел против интересов Украины мнение
06:31
Не пара: астролог рассказал, что ждет брак Потапа и Насти Каменских
06:10
"Сплетни и интриги": СМИ узнали, какие знаки Зодиака самые скандальные
05:03
Встреча Зеленского и Путина: эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры
04:51
10 доказательств, что нацисты прибегали к помощи потусторонних сил
04:50
Леся Никитюк засветила грудь в костюме Чудо-женщины
03:10
Ученые доказали, что средиземноморская диета уже не работает
02:54
"Была бы похожа на шарпея": Слава из Неангелов рассказала, что она поменяла в своей внешности
02:15
Риски на валютном рынке: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года
01:30
Психолог рассказала, как осуществлять мечты
00:45
Быстрее самолета: в Китае создали самый скоростной поезд в мире Видео
00:00
Запад Украины продолжит "кошмарить" непогода — синоптики
29 мая, среда
23:58
Челси - Арсенал - 4:1: текстовая трансляция матча, все подробности
23:30
Оля Полякова сказала, кто может закончить войну на Донбассе Видео
22:50
"Сейчас покусаю": Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко Видео
22:20
Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу 2019-го
21:47
Возвращение Саакашвили: в Тбилиси требуют экстрадиции экс-президента Грузии
21:13
Трагедия на шахте на Львовщине: Зеленский созвал заседание СНБО
20:55
Киевлянам рассказали о причинах повышения тарифов на воду
20:27
"С Петром уже договорился": Кличко и Парубий пойдут на выборы в Раду вместе с Порошенко – СМИ
20:22
Гелетей уволен: Зеленский назначил главой госохраны подполковника, воевавшего на Донбассе
19:47
Скандал с пропажей оборудования из АП: в ГБР не исключили допрос Порошенко
19:33
Павелко избрали главой комитета УЕФА по статусу игроков
19:20
Спецпрокурор США Мюллер заявил о cвоей отставке
19:02
Украинского тренера Олега Луткова могут пожизненно отстранить от футбола
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять