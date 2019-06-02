Стало известно, что скандальному экс-главе Нафтогаза Дубине принадлежит вычурный отель Хаятт

Дубине принадлежит роскошный отель / РИА Новости

Внезапно в СМИ появилась информация о том, что скандальный экс-глава НАК Нафтогаз Украины Олег Дубина, который посодействовал тому, что Украина с 2009 года платила за газ России 450 долларов за тысячу кубометров, а после ухода с поста руководителя Нафтогаза получил премию в десятки миллионов за свою эффективность, является совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

И об этом вряд ли кто-то бы узнал, если бы не судебное разбирательство между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергеем Тарутой, Виталием Гайдуком и Олегом Мкртчаном в Высоком суде Лондона. Во время рассмотрения которого и всплыл этот факт.

По информации, финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - 2,7 млр долларов. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн. Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около 1 млрд долларов, передает Liga.

В свою очередь Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания "Новые инжиниринговые технологии". При этом Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Добавим, что Дубина в 2001-2002 годах был вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, в 2002-2003 годах - советником президента Леонида Кучмы, затем до лета 2004 года занимал должность первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, Генпрокуратура закрыла дело против экс-главы "Нафтогаза" Дубины.